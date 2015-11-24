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النائب العام يأمر بالتحفظ على كاميرات الفندق والاستماع لأقوال القضاة في تفجيرات العريش

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النائب العام يأمر بالتحفظ على كاميرات الفندق والاستماع لأقوال القضاة في تفجيرات العريش النائب العام يأمر بالتحفظ على كاميرات الفندق والاستماع لأقوال القضاة في تفجيرات العريش

حادث الفندق بالعريش

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على كاميرات فندق “سويس ان” بالعريش، والانتقال إلى المستشفي المركزي الطبى لسؤال القاضيين المصابين والانتقال للمستشفي الأخرى لسؤال باقي المصابين.

واستشهد قاض، وأصيب اثنين آخرين من القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء، وإصابة 12 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة قرب مقر إقامتهم بفندق “سويس إن” العريش، صباح اليوم.

ويذكر أن القاضي الشهيد هو “محمد حماد” من سوهاج، والمصابين هما المستشار أمير يعقوب حسين بمجلس الدولة، والمستشار منصور عبده خليفة من الإسماعيلية، وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري بالعريش فى حالة حرجة لإصابتهما بشظايا متفرقة بالجسم.

وأحبطت قوات الأمن محاولة إرهابية لتفجير سيارة مفخخة أمام فندق إقامة القضاة بالعريش، ونجحت القوات في التعامل مع السيارة أثناء محاولة عدد من الإرهابيين تفجيرها أمام الفندق، ونتج عن ذلك بعض الخسائر.

 

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