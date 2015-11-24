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تموين الوادى الجديد:بدء مشروع "جمعيتي" لانشاء منافذ تموينية جديدة

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تموين الوادى الجديد:بدء مشروع "جمعيتي" لانشاء منافذ تموينية جديدة تموين الوادى الجديد:بدء مشروع "جمعيتي" لانشاء منافذ تموينية جديدة
أعلن المهندس صلاح السيد مدير مديرية بالوادي الجديد عن فتح باب التقديم لمشروع "جمعيتي" لإنشاء منافذ متطورة للسلع التموينية وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وصرح السيد بأن المشروع يشمل الشباب من سن 21سنة : 45 سنة من المقيمين بنفس المحافظة ، حيث يتم منح المتقدم قرض بقيمة تتراوح ما بين 50 الف جنيه الي 100 الف جنيه من الصندوق ، بالإضافة الي صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.

واوضح السيد ان المشروع يشمل ايضا تجار السلع التموينية الحاليين الراغبين في تطوير منافذهم بالاضافة للشباب وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة .علي ان تقدم الطلبات الي بمقر المديرية او الصندوق بدايه من اول ديسمير القادم.

من ناحية خري ، اكد صلاح السيد ان المديرية بالتعاون مع مباحث التموين نجحت في تحرير 46 محضر خلال حملات مكبرة علي منافذ البيع المختلفة شملت محاضر غش تجاري وبيع بأقل من التسعيرة وغيرها.
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مصر 365

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