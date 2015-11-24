حركة الشباب الصومالية: سنذبح من ينضم إلى "داعش"

هددت عناصر حركة الشباب الصومالية المتطرفة عناصرها التى تقدم على الانفصال والانضمام إلى تنظيم "داعش" بالذبح، وذلك وسط تقارير عن تعرض بعض الفصائل لعقاب بسبب القيام بذلك.

ونقلت قناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/ عن المسؤول فى حركة الشباب أبو عبد الله، قوله: "إذا قال أحد ما إنه ينتمى إلى حركة أخرى، فاقتلوه مباشرة، وسنذبح أى شخص، إذا قوّض الوحدة".

وتحارب حركة الشباب فرع تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة فى شرق إفريقيا، للإطاحة بالحكومة المدعومة دوليا فى مقديشو والتى تحميها قوة من الاتحاد الإفريقى قوامها 22 ألف شخص.

وهذه المعلومات حول الانقسامات تأتى فيما أصبح تنظيم "داعش" يجتذب أعدادا متزايدة من المقاتلين من الخارج، كما تبايعه مجموعات مسلحة أخرى مثل جماعة "بوكوحرام" فى نيجيريا.

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