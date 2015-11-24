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"ماعت": مرشح وشقيقته بالشرقية وزعا "ملابس داخلية" و"فياجرا" على الناخبين

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"ماعت": مرشح وشقيقته بالشرقية وزعا "ملابس داخلية" و"فياجرا" على الناخبين "ماعت": مرشح وشقيقته بالشرقية وزعا "ملابس داخلية" و"فياجرا" على الناخبين
كشف محمد الشنتناوى، مدير مرصد الانتخابات البرلمانية بمؤسسة ماعت، أن هناك عددا من الظواهر الفجة التى ظهرت فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وكان أبرزها رصد متابعيهم قيام مرشح وشقيقته المرشحة فى إحدى دوائر الشرقية بفاقوس بتوزيع "ملابس داخلية" و"فياجر" فى الدائرة – على حد قوله.

وأكد مدير مرصد الانتخابات بمؤسسة ماعت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرشاوى الانتخابية تزايدت فى المرحلة الثانية من الانتخابات، حيث وصلت فى بعض الدوائر إلى 1000 جنيه للصوت، وكان منها دائرة مدينة نصر، وفى المطلق تدرجت الرشاوى الانتخابية من 50 جنيها إلى 1000، ولكن كان المبلغ السائد من 200 إلى 500 جنيه للصوت.

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