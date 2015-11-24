أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
صور| أهالي «قرنفيل» ينظمون مؤتمرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج -
6 طلبات إحاطه على مائدة «صحة البرلمان» الأسبوع المقبل -
صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزارة الدفاع التونسية : مقتل 4 ارهابيين فى جبل المغيلة ردا على ذبح طفل

Google+ Print
وزارة الدفاع التونسية : مقتل 4 ارهابيين فى جبل المغيلة ردا على ذبح طفل وزارة الدفاع التونسية : مقتل 4 ارهابيين فى جبل المغيلة ردا على ذبح طفل
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتى اليوم الثلاثاء مقتل أربعة عناصر ارهابية فى جبل المغيلة بجهة سيدى بوزيد ردا على اغتيال الراعى مبروك السلطانى الذى قطع الارهابيون رأسه بتهمة التخابر مع الجيش.

وقال الوسلاتى إنه تم القضاء على أربعة ارهابيين خلال العملية العسكرية الأخيرة على خلفية اغتيال الشهيد مبروك السلطانى فى 13 نوفمبر الجارى وفق معلومات استخباراتية تحصلت عليها المؤسسة العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت فى وقت سابق عن مقتل عنصر ارهابى واحد خلال المواجهات وعثر على جثته فى الجبل ، بينما أصيب ثلاثة آخرون اصابات قاتلة لم يتم العثور على جثثهم. وسقط جندى أيضا فى صفوف الجيش.

لكن الوسلاتى قال اليوم إن الجيش متأكد من مقتل الإرهابيين الثلاثة الذين أصيبوا فى المواجهات.

وأوضح فى تصريحه لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة "الارهابيون يحرصون حرصا شديدا على اخفاء جثث قتلاهم، إذ يعتبر هذا التصرف من الأمور التى عرفت عنهم".

يشار إلى أن متشددين موالين لتنظيم (داعش) خطفوا الطفل الراعى مبروك السلطانى 16/ عاما/ فى الغابات المحاذية لجبل المغيلة يوم الجمعة الماضى وبثوا على مواقع التواصل الاجتماعى أمس الاثنين يصور عملية استجوابه وهو مقيد ويعترف بتعاونه مع الجيش مقابل تلقيه الأموال لاقتفاء أثر المسلحين والابلاغ عنهم قبل أن يعمدوا إلى قطع رأسه.

لكن وزارة الدفاع نفت لاحقا فى بيان لها توظيفها الراعى ، مشيرة إلى أن التسجيل الذى تم نشره على أساس أنها اعترافاته هى تصريحات تم تلقينه إياها وإجباره على قولها تحت طائلة التهديد بالسلاح.

وقالت الوزارة إن هذه العمليات هى الخطوات الأولى لهذه المجموعات من أجل محاولة السيطرة على المناطق المحيطة بالجبال المتحصنين بها، فى ظل عدم تفوقهم العددى والإيديولوجى فيها، وذلك بترهيب المواطنين فى ذات المناطق وترويعهم بغاية إجبارهم على التعاون معهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس