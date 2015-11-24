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مصرع وإصابة 4 من عائلة واحدة فى حادث تصادم بطريق العامرية

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مصرع وإصابة 4 من عائلة واحدة فى حادث تصادم بطريق العامرية مصرع وإصابة 4 من عائلة واحدة فى حادث تصادم بطريق العامرية
لقيت سيدة وطفلها مصرعهما، وأصيب زوجها وطفلتها الأخرى بإصابات بمختلف أنحاء الجسم، صباح اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة بطريق العامرية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة أول العامرية بوقوع حادث تصادم بطريق الوصلة.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة "س و د "، قيادة أسامة ع ا 35 سنة، موظف بشركة العامرية للبترول، مقيم دائرة القسم بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة، ما أدى لانحراف السيارة واصطدامها بلوحة إعلانات يمين الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة زوجته "منال م ع 32 سنة"، ربة منزل، ونجله "محمد ا ع . شهرين، وإصابة قائد السيارة وابنته "لوجى ا ع 4 سنوات"، بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل جثتى المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام، والمصابين للمستشفى نفسه، وحدثت تلفيات بالسيارة، وتم إزالة أثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر المحضر جنح قسم أول العامرية.

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مصر 365

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