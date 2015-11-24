القوات المسلحة: تكفيري حمل “حزام ناسف” تسلل لفندق العريش وفجر نفسه بداخله

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إنه في الساعة السابعة و 10 دقائق اليوم الثلاثاء قام عنصر تكفيرى يستقل عربة ملاكي بالاقتراب من فندق ( سويس إن ) بمدينة العريش والذى يقيم به اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية .

وأضاف المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أن ناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية نجحت في التعامل والتصدي للعربة المفخخة ومنعها من الاقتراب من الفندق، ما أدى إلى انفجار العربة ومقتل الانتحاري.

وأشار البيان إلى أن خلال عمليات الانتشار الأمني والتعامل مع العربة المفخخة.. تمكن عنصر تكفيرى يحمل حزام ناسف من التسلل إلى غرفة تجهيز الطعام بالفندق وتفجير نفسه، وتسلل عنصر ثالث إلى أحد غرف الفندق وإطلاق النيران العشوائية مما أدى إلى استشهاد أحد القضاة.

وأكد البيان أن الحصيلة الأولية لهذا الحادث أسفرت عن مقتل العناصر التكفيرية المشاركة فيه واستشهاد جندىين اثنيين من الشرطة وقاض وإصابة (12) آخرين من عناصر الشرطة المدنية والقوات المسلحة والمدنيين نتيجة إنفجار العربة المخخة وتفجير الحزام الناسف .

وشدد البيان على استمرار عمليات البحث الأمنى لملاحقة العناصر الإجرامية الإرهابية المتورطة فى التخطيط لإرتكاب هذا الحادث وتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية للمصابين .

وقال البيان” إن هذا الحادث الغاشم هو محاولة فاشلة ويائسة لعرقلة الدولة بإستكمال بناء مؤسساتها إلا أننا نؤكد أنه سيزيد من إصرار وعزيمة القوات المسلحة وعناصر وزارة الداخلية لاقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء مهما كلفنا ذلك من تضحيات فى سبيل الوطن وأمن واستقرار شعب مصر العظيم” .

وأعربت القوات المسلحة عن تعازيها لأسر وعائلات شهدائنا الأبرار داعين الله أن يتغمد الشهداء برحمته وفسيح جناته مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .