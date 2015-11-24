«الإحصائي عمر».. مسابقات وألعاب لفهم الرسوم البيانية

يرتدي مركز دبي للإحصاء حلة «الإبداع والابتكار» في أسبوع الإمارات للابتكار من خلال تنظيم حزمة من الأنشطة والفعاليات، تنقسم إلى المبادرات الإبداعية، والتثقيفية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي للمركز إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2015 عاماً للابتكار يمثل انطلاقة استراتيجية لعصر نهضوي إماراتي جديد، حيث ستبنى على هذا التوجه الرائد سياسات الدولة واستراتيجياتها ومبادراتها بأساليب إبداعية مبتكرة.

وأشاد المهيري بأجندة أسبوع الإمارات للابتكار وما تحتويه من برامج ومبادرات مبدعة ومبتكرة، مثمناً جهود مؤسسات الدولة التي تفاعلت مع هذه المبادرة الرائدة بهذا المستوى من التميز والإبداع، موضحاً ان مركز دبي للإحصاء بدأ في وضع استراتيجية متكاملة للإبداع والابتكار تجاوباً مع توجهات القيادة.

وأكد أن المركز سيشارك مع مؤسسات الدولة بحزمة من المبادرات والأنشطة خلال أسبوع الابتكار، حيث سيتم الإعلان عن شخصية «الإحصائي عمر» في مدينة الطفل، وسيتم تنظيم فعاليات تعليمية وتوعوية مبتكرة وممتعة للأطفال في المدينة من خلال فريق عمل متخصص من المركز وذلك في إطار مبادرة «التوعية الإحصائية للأجيال القادمة» المعتمدة ضمن أجندة أسبوع الابتكار.

وأشار المهيري إلى أنه تم تصميم المادة العلمية «متعة الإحصاء مع الإحصائي عمر» بأسلوب مميز وشيّق ومدروس من شأنه تثقيف الأطفال ثقافة إحصائية من مختلف جوانبها لتبقى تلك الثقافة مترسخة لدى الأطفال المتلقين لتلك المادة، كما سيتم تدريب الأطفال على مهارات إحصائية عدة كالمهارات الذهنية للقراءة والفهم السريع للرسوم البيانية وذلك على شكل مسابقات وألعاب من خلال شخصية «الإحصائي عمر» والتي تم أيضاً تصميمها من قبل فريق المركز.

تجارب إبداعية

من جهتها قالت رملة الواحدي مديرة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي ورئيسة فريق إدارة المعرفة في المركز أن المركز سينفذ مبادرات وأنشطة عدة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفيه، حيث سيتم تنظيم «سينما الإبداع» للموظفين سيتم خلالها عرض رؤى ومقولات قادتنا المرتبطة بالإبداع والابتكار. وأوضحت أن المركز سيستضيف محاضرين عدة من أصحاب التجارب الإبداعية خلال ملتقى المعرفة الخامس والذي سينظم العام الجاري بعنوان «الإبداع والابتكار».