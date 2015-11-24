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انهيار عقار خالى من السكان بالإسكندرية دون إصابات

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انهيار عقار خالى من السكان بالإسكندرية دون إصابات انهيار عقار خالى من السكان بالإسكندرية دون إصابات
انهار صباح اليوم ، أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية ، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً بسقوط أجزاء من العقار 101حارة شقير.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص، تبين أن العقار مساحته حوالي 200 متر مربع " بناء قديم – أسقف خشبية وحوائط حاملة "مكون من أربعة طوابق بكل طابق شقتين "خالى من السكان والمنقولات " ملك محمود م ال، وانهيار واجهة العقار بالكامل "دون حدوث إصابات".

تم إخطار عمليات المحافظة وحي الجمرك، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة الجمرك.

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