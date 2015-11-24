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هاشتاج "العريش" يتصدر "تويتر" بعد التفجيرات الإرهابية بفندق "القضاة"

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هاشتاج "العريش" يتصدر "تويتر" بعد التفجيرات الإرهابية بفندق "القضاة" هاشتاج "العريش" يتصدر "تويتر" بعد التفجيرات الإرهابية بفندق "القضاة"
تصدر هاشتاج باسم "العريش" قائمة الأكثر تداولاً بمؤشرات البحث على تويتر صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية التفجيرات الإرهابية التى وقعت صباح اليوم أمام فندق إقامة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بلجان مدينة العريش.

وتداول النشطاء عبر الهاشتاج الأخبار الخاصة بالانفجار، والخسائر التى أسفر عنها، ولم يخف النشطاء حزنهم الشديد بسبب الأحداث الإرهابية والوفيات التى خلفتها.

وأدان النشطاء التفجير الإرهابى، فأكد أحدهم "صباح حزين برائحة الدم"، وآخر غرد "الله يرحم شهداء .. وتحية للجيش والشرطة اللى لولاهم بعد الله كانت بقت كارثة"، "لن تهزوا أمن مصر واستقرارها بإزهاقكم أرواحكم وتفجيركم أنفسكم، اللهم احفظ مصر".

وكان التليفزيون المصرى، أفاد فى خبر عاجل له، انفجار سيارة مفخخة أمام فندق إقامة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بالعريش، فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر حتى الآن عن 3 وفيات و12 مصاباً، وتم نقل جميع المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج والرعاية الطبية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- ننشر أسماء الشهداء والمصابين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بالعريش
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- "الصحة": 3 وفيات و12 مصابا فى انفجار العريش
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- بالصور.. حلقة جديدة من الإرهاب الأسود على أرض الفيروز.. تفجيرين بمحيط فندق إقامة القضاة بالعريش.. الصحة: 3 وفيات و12 مصابا.. الداخلية تتحفظ على كاميرات المراقبة
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- التليفزيون المصرى: إغلاق الطريق الدولى الساحلى بعد تفجير العريش
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- الداخلية: استشهاد شرطى فى انفجار بمحيط فندق إقامة القضاة بالعريش
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- التلفزيون المصرى: 6 مصابين بانفجار سيارة فى محيط مقر إقامة القضاة بالعريش
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- التليفزيون: استشهاد شرطى ثانى بانفجار سيارة بمحيط فندق إقامة القضاة بالعريش
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- التحفظ على كاميرات الفندق الذى وقع بمحيطه انفجار سيارة مفخخة بالعريش
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- استنفار أمنى بسيناء عقب انفجار سيارة أمام فندق إقامة القضاة بالعريش
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- التليفزيون المصرى: استشهاد شرطى فى انفجار محيط فندق قضاة الانتخابات بالعريش
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- التليفزيون المصرى: انفجار سيارة مفخخة أمام فندق يقيم به قضاة بالعريش
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مصر 365

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