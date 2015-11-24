بسبب الصيانة «النقل» تؤخر مواعيد القطارات بين 15 و 45 دقيقة

قررت وزارة النقل، تعديل مواعيد حركة القطارات والتأخيرات، في متوسط تأخير قطارات المسافات الطويلة، اليوم.

ويكون التعديل كالأتي: عدد القطارات التي تعمل بالوجه القبلي 74، المتأخر منها 11 قطارات بنسبة تأخير 14% متوسط التأخير 25 دقيقة، وعدد القطارات التي تعمل بالوجه البحرى 120 المتأخر منها 13 قطار بنسبة تأخير 11% متوسط التأخير 20 ق.

متوسط تأخير قطارات المسافات القصيرة اليوم، وعدد القطارات الشغالة 751 المتأخر منها 53 قطار بنسبة تأخير 7% متوسط التأخير 25 دقيقة، والتأخيرات المتوقعة على خطوط الهيئة يوم الإثنين، خط القاهرة / الأسكندرية 25 دقيقة، خط القاهرة / السد العالى 45 دقيقة، وخط بنها / بورسعيد 15 دقيقة، خط طنطا / المنصورة / دمياط 20 دقيقة.

وذلك بسبب إجراء الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات .