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بالشوفان والعسل.. وصفة طبيعية تطرد البلغم وتعالج طفلك من الكحة

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بالشوفان والعسل.. وصفة طبيعية تطرد البلغم وتعالج طفلك من الكحة بالشوفان والعسل.. وصفة طبيعية تطرد البلغم وتعالج طفلك من الكحة
بدأ الشتاء وتحت أجنحته العديد من الأمراض التى تصيب الجهاز التنفسى العلوى والسفلى، مثل الكحة والأنفلونزا والبرد، والتهاب الشعاب الهوائية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة طبيعية للأطفال الذين يعانون من السعال لعدة أيام، والذين لديهم بلغم وصفير خفيف فى رئتهم.

• المكونات:
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>1 كوب مقشر من الشوفان
>1 كوب عسل
>1 كوب ماء

• الإعداد:
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>غسل الشوفان ووضعه فى وعاء مع كوب من الماء وكوب من العسل (كوب 200 مل)، ويوضع هذا المزيج على النار حتى يغلى لبضع دقائق، ومن الأفضل عمل المزيج فى المساء ويترك حتى صباح اليوم التالى، ويحفظ بالثلاجة، وهذه الكمية تكفى لمدة 4 إلى 5 أيام.

• الطريقة:
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>كل صباح على معدة فارغة، يجب أخذ كوب صغير جدا من العصير (حوالى 30 مل) خلال فترة 40 يوماً، ثم أخذ استراحة لمدة 15 يوماً، ثم يتم تكرير هذا الإجراء لمدة 40 يوماً آخر، وسوف يتم طرد المخاط من الجسم واستعادة النظام المناعى بقوة.

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