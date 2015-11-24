بان جي مون يرى “إشارات إيجابية” من كوريا الشمالية بشأن زيارته لبيونج يانج

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إنه يناقش مع كوريا الشمالية موعدًا لزيارة يعتزم القيام بها إلى الدولة الشيوعية التي تعيش في عزلة لكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وهذه هي أول تعليقات علنية لجي مون بشأن الرحلة منذ أن قالت تقارير إخبارية الأسبوع الماضي إنه سيزور كوريا الشمالية قريبًا.

وبحسب رويترز قال جي مون -وهو كوري جنوبي- إنه تلقى “إشارات إيجابية” من بيونج يانج مؤخرًا في أعقاب محادثاته مع وزير خارجية كوريا الشمالية.

وأدلى بأن بتعليقاته إلى صحفيين كوريين جنوبيين بالأمم المتحدة ونقلتها محطة تلفزيون (YTN) في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وقال بان “نحن نناقش متى سيكون الوقت مناسبا لكي أزور كوريا الشمالية لكن حتى الآن لم يتقرر شيء” مضيفا أنه يعمل للقيام بالرحلة “في أقرب وقت.”

ونفت الأمم المتحدة تقارير إخبارية قالت إن بان سيزور بيونج يانج هذا الأسبوع.

وقال محللون نه إذا قام جي مون بالزيارة فمن المتوقع أن يناقش عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية وبرنامجها للأسلحة النووية.

وأصدرت الأمم المتحدة بضعة قرارات تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية والنووية التي دفعت أيضًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات.

وفي وقت سابق هذا العام كان بان يعتزم زيارة منطقة صناعية في كوريا الشمالية تديرها الدولتان الكوريتان بشكل مشترك. لكن بيونج يانج سحبت الموافقة على الرحلة في اللحظات الأخيرة دون أن تقدم تفسيرا.

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