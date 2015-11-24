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الإعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد فى منيا القمح بالشرقية

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الإعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد فى منيا القمح بالشرقية الإعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد فى منيا القمح بالشرقية
أعلنت اللجنة المشرفة على فرز الأصوات بدائرة منيا القمح ، المخصص لها 3 مقاعد إجراء جولة الإعادة بين 6 مرشحين هم خالد مشهور بمقعد بالبرلمان بعدد أصوات 57 ألف و290 صوت.

فيما حصل الدكتور محمد صلاح عبد البديع الفقية الدستورى على 35 ألف و779 صوت وعبير تقبية على 24 ألف 141 صوت ونايف جيرة الله على 21 ألف 619 صوت ومحمد الطوخى 20 ألف 763 وسعيد دوريش 15 ألف 789 صوت.

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