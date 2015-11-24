مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لتوقف 6 محطات صرف صحى بالإسكندرية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، الأسباب الحقيقية وراء أزمة توقف 6 محطات صرف صحى بمحافظة الإسكندرية رغم انتهاء الأعمال الإنشائية الخاصة بها، وبدء التشغيل التجريبى فى عدد منها، ولكن توقفت أعمال التشغيل بسبب عدم اختيار الموقع المناسب للمحطات التى توقفت.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المحطات الستة التى تم تنفيذها هى " محطة صرف أبيس 10، ومحطة صرف أبيس 6 على 8، ومحطة صرف صحى أبيس 2 على 8، ومحطة صرف صحى 11 على 8، ومحطة الناصرية، ومحطة السبعة".

فشل الشركة المنفذة فى استيراد قطع الغيار أدى لعدم تشغيل 4 محطات صرف

>وأوضحت المصادر، أن الثلاث محطات الأولى تم الانتهاء من تنفيذها، ولكن تشغيل المحطة الرابعة متوقف على توريد قطع الغيار الخاصة بالمحطات الثلاثة، مشيرة إلى أن الشركة المنفذة فشلت فى توريد قطع الغيار لهذه المحطات، وهو ما تسبب فى عدم تشغيلها حتى الآن.

اختيار الموقع الخطأ وزيادة نسبة المياه الجوفية سبب توقف محطة الناصرية

>وأشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة لمحطة الناصرية 4، فهى متوقفة حاليا رغم تشغيلها بصفة تجريبية فى عام 2011، ولكن نظرا للاختيار الخاطئ للموقع والتى تزداد فيه نسبة المياه الجوفية والتى تعمل على تهالك كافة المعدات الخاصة بالمحطة، بالإضافة إلى أن المطابق الخاصة بالمحطة لم يتم عزلها بصفة جيدة، وهو ما أثر سلبا وأدى إلى توقف المحطة فى 1 مارس 2014.

وتابعت المصادر، أن شركة "إيجيكو" هى من قامت بتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة الناصرية، فيما قامت شركة "انتك" بتنفيذ "الأعمال الكهروماتيكية"، وتم إسناد تنفيذ المحطة لهما من قبل الشركة الأم قها للصناعات الكيماوية، والتى حصلت على أمر إسناد مباشر من الجهاز التنفيذى للمياه والصرف الصحى، لتنفيذ محطات الصرف الستة.

وحول المحطة "السابعة"، أكدت المصادر، أنها متوقفة بسبب زيادة نسبة الأملاح فى الموقع الذى تم اختياره بالخطأ، مشيرة إلى أن الجهاز التنفيذى هو المسئول الأول وراء عدم تشغيل هذه المحطات، وليس شركة الصرف، لأن شركة الصرف ليس من حقها إسناد تنفيذ محطات ولكن هى مسئولية الجهاز التنفيذى، ودور شركة الصرف يتمثل فى استلام المحطات وتشغيلها وإجراء الصيانة اللازمة.

وأضافت المصادر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عرضت تقريرا على وزير الإسكان ومجلس الوزراء، وذلك لمحاولة معالجة هذه المشكلة والعمل على توريد طلمبات ومعدات جديدة للمحطات المتوقفة، وذلك للاستفادة منها بدلا من توقفها.

أسباب غرق الإسكندرية

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>وكشفت المصادر عن أسباب غرق الإسكندرية والتى جاء فى مقدمتها عدم الاهتمام بصيانة "شنايش" الصرف بالمحافظة وتوقف المحطات الستة، والتعدى على مصرف القلعة والذى كان يساهم فى مواجهة أى سقوط للأمطار أو السيول على المحافظة من خلال الصرف المباشر على البحر، وتراجع مساحة بحيرة مريوط من 50 فدانا لـ17 فدانا.

وكان الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أسند تنفيذ عدد 6 محطات معالجة صرف صحى بقرى أبيس بتكلفة إجمالية وقدرها 61 مليونا و500 ألف جنيه بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية غير المتخصصة فى ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.

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