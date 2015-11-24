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اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع الروسى

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اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع الروسى اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع الروسى
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى، الذى يزور القاهرة على رأس وفد كبير.

ومن المقرر أن يبحث اللقاء دعم علاقات التعاون العسكرى بين وروسيا، إضافة إلى مجمل الأوضاع بالمنطقة.

وكان الوزير الروسى وصل القاهرة مساء أمس، الاثنين، واستقبله بالمطار الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.


>- وزير الدفاع الروسى يصل القاهرة لبحث دعم التعاون العسكرى بين البلدين
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مصر 365

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