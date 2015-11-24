"فى حب مصر" تكتسح بدائرة عين شمس بـ47458 صوتاً

أعلنت اللجنة العامة بدائرة عين شمس، صباح اليوم الثلاثاء، المؤشرات الأولية لنتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وحصل كل من محمد عبد ربه حسن سويلم على 2007 أصوات، ويسرى فريد مهنى على 18263 صوتا ، ومحمد سعيد سليمان 22834 صوتا، وأيمن جورج 6065 صوتا، إيهاب محمد 831 صوتا، علاء الدين على يوسف 4625 صوتا، السيد فتحى مرجان عيسوى 2305 أصوات، أنور عبد الله محمد 4494 صوتا، ومحمد مرتضى بسيونى أحمد 1219 صوتا، حسن عبد الوهاب سلامة 2482 صوتا.

كما حصل المرشح حسين عثمان على 3117 صوتا، سيد رشدى أحمد إبراهيم 2138 صوتا، وأيمن عبد العزيز متولى 2129 صوتا، ومحمد عبد الرازق إسماعيل 7363 صوتا، ورضا بشرى يوسف يعقوب 1355 صوتا، وناصر على عبد الدايم محمود 1059 صوتا، حسام فؤاد محمد 3283 صوتا ، مبروك مبروك عبد الحليم على 1171 صوتا ، أسامة زكى 1458 صوتا ، محمد محمود محمد عبد الله صوتا 2827، عبد الحكيم محمد إسماعيل صوتا 3384، محمد خليل عبد الحافظ صوتا 1728، جميل أحمد غريب سليمان صوتا 1958، أحمد جلال سامح 1295 صوتا ، إبراهيم محمد عزيز 1416 صوتا ، إيمان على عبد المنعم 4557 صوتا ، خالد عيسى رابح صوتا 5496.

وحصل المرشح مدحت حسنى فؤاد على 1961 صوتا، وصادق أمين السعدنى 485 صوتا ، عبد الله رؤوف حسين 1486 صوتا ، محمد سمير موسى يوسف 2491 صوتا ، عبد الستار محمود إبراهيم 643 صوتا ، وليد أحمد عبد الله يوسف 8188 صوتا ، وليد أحمد عب دالعليم 8188 صوتا ، منال السيد محمد 2890 صوتا ، السيد محمد مصطفى 437 صوتا ، علاء سعيد محمد 1996 صوتا ، سعد عرابى 1805 أصوات، صلاح غباشى 11000 صوت، حسين محمد إسماعيل 1318 صوتا ، محمود محمد رضوان عيد 5282 صوتا ، محمد إمام 5478 صوتا ، ثروت عيسى 15310 صوتا ، كمال جمعة محمد 5759 صوتا ، طاهر محمد 1689 صوتاً.

وجاءت نتيجة القوائم كالتالى:

>وكشفت النتائج الأولية حصول قائمة فى حب مصر على 47458 صوتاً، و"النور" 8619 صوتاً، و"التحالف الديمقراطى" 6855 صوتاً، و"تيار الاستقلال" 4784 صوتاً.

جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت والمقيدون بالجداول الانتخابية 386606 أصوات، أدلى منهم بصوته 86436 صوتاً، والأصوات الباطلة 5720 صوتاً، والصحيحة 62716 صوتاً.

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