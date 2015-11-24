الإعادة بين 4 مرشحين أحدهم سيدة على مقعدى كفر صقر بالشرقية

أعلنت اللجنة المشرفة على فرز الأصوات بدائرة كفر صقر بالشرقية، المخصص لها مقعدين، إجراء جولة الإعادة بين كلا من الدكتور صلاح منصور الحائز على 18 ألفا و295 صوتا، والدكتورة ملاك على جمعة الحائزة على 16 ألفا و777 صوتا، ومرشح الوفد صلاح شربية الذى حصل على 16 ألفا و43 صوتا، ومحمد حلمى الحاصل على 14 ألفا و158 صوتا.

فوز على مصيلحى بمقعد أبو كبير بالشرقية بـ63 ألف صوت

"فى حب مصر" تحصد 15 ألفا و238 صوتا مقابل 785 للنور بـ17 لجنة بكفر شكر

"العليا للانتخابات" تنفى التحقيق مع نواب بالبرلمان لا يحملون شهادة التعليم الأساسى.. وعدد من الأعضاء يؤكدون: تقدمنا بشهادة المؤهل.. والموقع الرسمى ليس "سندا قانونيا"

الساعات الاولى من الفرز فى القاهرة تظهر اكتساح "فى حب مصر" بفارق كبير عن "التحالف الجمهورى".. و"تيار الاستقلال" يحل ثالثا و"النور" يتذيل الترتيب.. قائمة سيف اليزل تتفوق بدوائر مدينة نصر وشبرا والزمالك

تهانى الجبالى للإبراشى: قيادات بـ"حب مصر"تنفذ مطلبا أمريكيا بإعادة الإخوان

النتيجة النهائية.. الإعادة تحسم مقاعد الدوائر الثلاث فى جنوب سيناء

اشتعال منافسة البرلمان بين المشاهير.. على مصيلحى يعلن فوزه فى "أبو كبير" من الجولة الأولى.. ومرتضى منصور يؤكد إكتساحه فى "اتميدة".. وخالد يوسف: حسمت مقعد كفر شكر.. وسباق بين حافظ أبو سعدة وحسين مجاور

إعادة بين مرشح مستقبل وطن ومستقل بالدائرة الرابعة فى الإسماعيلية

اللجنة العامة تتسلم نتائج دائرة البساتين.. وتقدم "فى حب مصر"

"فى حب مصر" تتقدم بـ 35 لجنة بالمعادى بـ 10739 صوتاً و"الجمهورى" 2385