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كردستان العراق تحث كندا على زيادة الدعم لمحاربة داعش

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كردستان العراق تحث كندا على زيادة الدعم لمحاربة داعش كردستان العراق تحث كندا على زيادة الدعم لمحاربة داعش

>حث أعلى دبلوماسى فى إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين كندا على تقديم المزيد من الدعم فى القتال ضد تنظيم داعش خصوصا إذا نفذت الليبرالية التى انتخبت حديثا تعهدها بوقف الضربات الجوية فى العراق وسوريا.

وقال فلاح مصطفى بكير رئيس إدارة العلاقات الخارجية فى حكومة كردستان العراق، إن حكومته ستحترم قرار الحكومة الكندية إذا سحبت طائراتها المقاتلة من المنطقة لكنها ترغب فى أن ترى مزيدا من الدعم فى صورة ذخيرة للأسلحة وعتاد وتدريبات وبناء القدرات.

واضاف بكير: "كشخص جاء من خطوط الجبهة رأيت تأثير الضربات الجوية. وخبرتنا أن هذه الضربات كانت مؤثرة."

وتابع قائلا: "إذا كان ذلك (الانسحاب) هو قرار الحكومة الكندية فإننا نحترم ذلك بالطبع لكن فى الوقت نفسه نود أن نطلب توسيع أنواع الدعم الأخرى كى يتم تعويض ذلك."

وكان رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو قال الأسبوع الماضى، إن كندا ستلتزم بخطتها سحب ست طائرات من مهام القصف ضد داعش على الرغم من إعلان الجماعة المسئولية عن هجمات باريس التى قتل فيها 130 شخصاً ودفعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودولا أخرى إلى أن تعد بشن المزيد من الضربات.
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