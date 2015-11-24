الإعادة بين مرشح المصريين الأحرار وحزب النور بدائرة سيدى سالم كفر الشيخ

أسفرت النتائج الأولية فى فرز الأصوات بدائرة سيدى سالم بكفر الشيخ عن خوض جولة الإعادة على مقعدى الدائرة.

على المقعد الأول تجرى جولة الإعادة بين على أبو أحمد مرشح حزب المصريين الأحرار الذى حصل على 22773 صوتاً، ومحمد فيصل عبيدى حزب النور الذى حصل على 23424 صوتا.

كما تجرى جولة الإعادة على المقعد الثانى بين حسن البحيرى عن حزب المصريين الأحرار الذى حصل على 25216 صوتا، والعميد سيد أحمد مستقل الذى حصل على 26732 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين بكفر الشيخ 2 مليون و28 ألفا و433 مواطنا يصوتون فى 958 لجنة فرعية يشرف عليها 529 مركزا انتخابيا، بـ8 دوائر تفرز 16 نائبا فرديا من بين 201 متنافس إضافة إلى 4 نواب بنظام القائمة.

ويخصص لدائرة مدينة كفر الشيخ "مقعد " ودائرة كفر الشيخ "مقعدين" ودائرة سيدى سالم "مقعدين" ودائرة البرلس "مقعد" ودائرة الحامول وبيلا "3 مقاعد" ودائرة الرياض "مقعد" ودائرة دسوق "4 مقاعد" ودائرة مطوبس وفوه "مقعدين".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس بقطاع القاهرة - الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من لـ6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا - الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ15 حصولها على 5% فقط من أصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.