ننشر النتائج الرسمية غير النهائية لمحافظة الدقهلية

تنشر وكالة ONA، النتيجة النهائية غير الرسمية، لفرز أصوات الناخبين بالجولة الأولى في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، في محافظة الدقهلية، بدوائرها 11 دائرة.

وأظهرت النتائج النهائية غير الرسمية، لفرز أصوات الناخبين، وجاءت النتيجة بالدائرة السادسة مركز شربين، بتصدر قائمة «في حب مصر» بـ64 ألفا و143 صوتًا، والنور 20 ألفا و279 صوتا، والتحالف الجمهورى 3 آلاف و443 صوتا، وتيار الاستقلال 6 آلاف و491 صوتا، ويدخل سباق الإعادة كل من إيهاب السلاب 33 ألفا و813 صوتا، وحسين خضير 19 ألفا و468 صوتا، ونصحى البسنديلى 18 ألفا و339 صوتا، وفوزي الشرباصى 17 ألفا و948 صوتا.

وفي دائرة دكرنس وبني عبيد كشفت المؤشرات الأولية لفرز انتخابات مجلس النواب، إلى تقدم المحامي طارق عبد العزيز، مرشح حزب الوفد بدائرة دكرنس وبنى عبيد بمحافظة الدقهلية، فى كثير من اللجان، وفى لجنتى 134 و135 داخل مدرسة ميت عدلان حصل عبد العزيز على 1666 صوتا، وجاء بعده مكرم رضوان مرشح الشعب الجمهورى بـ 151 صوتا.

في دائرة ميت غمر تم الانتهاء من فرز 40 لجنة فرعية، أسفرت عن تقدم كبير للمستشار مرتضى منصور، بعد نسبة حضور 40%.

ويخوض في منية النصر جولة الإعادة كلا من : الصحفية آمال طرابيه، والمهندس عمرو الحفني، ومحمود نبيه، وخالد الحداد.

السنبلاوين تقدم مرشح المصريين الأحرار على باقي المرشحين بالدائرة 11 في فرز لجان قرية الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين مسقط رأسه في انتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية. وحصل “حسين عوض سيد أحمد” على 1261 صوتا انتخابيا، “كامل عطية” 240 صوتا، “السيد الناجي” 148 صوتا، “محمد عبدالمعطي” 86 صوتا، “عبد الله الدسوقي” 40 صوتا، “عبد الباسط العزازي” 130 صوتا، “محمد زينهم” 101 صوت، “هشام الحصري” 160 صوتا، “فريـال أبو النجا” 60 صوتا “حامد محفوظ” 159 صوتا، “أحمد العوضي” 67 صوتا، “أشرف فايز” 25 صوتا، “حسن البنا” 51 صوتا، “علاء جواد” 43 صوتا، “عاطف جبر” 103 أصوات، “السيد شحاتة” 16 صوتا، “كمال عزت” 96 صوتا، و”محمود السيد النمر” 117 صوتا.

وأظهرت نتائج الانتخابات في بلقاس، تقدم الخطيب حجوش بمدرسة الرملة دائرة، وجاءت نتائج الفردي كالتالى: الخطيب حجوش 205 يسرى المغازى 204 إلهامى عجينة 86 عبد الهادي حسانين 116 طلخا اكتسح الإعلامي توفيق عكاشة، فى لجان دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، بحصوله على ما يقارب من نصف الأصوات.