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«الخطوط السعودية» تستعد للحالة المناخية بالوسطى والشرقية

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«الخطوط السعودية» تستعد للحالة المناخية بالوسطى والشرقية «الخطوط السعودية» تستعد للحالة المناخية بالوسطى والشرقية

    تتخذ الخطوط الجوية العربية من خلال مركز الطوارئ والأزمات إجراءات عملية وفعالة لمواجهة تبعات الظروف المناخية وتغيرات الطقس التي تمر بها مناطق المملكة هذه الأيام، خصوصاً المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والتي من المتوقع تأثرها بحالة من التقلبات المناخية اليوم الثلاثاء للحد من تأثيرها على عملياتها التشغيلية للرحلات الداخلية القادمة والمغادرة إلى محطاتها في تلك المناطق.

وقال عبدالرحمن الفهد مساعد المدير العام للعلاقات العامة والمتحدث الرسمي للخطوط السعودية إن الخطط والإجراءات التي تقوم بها "السعودية" للاحتياط والاستعداد لمثل هذه الظروف المناخية الطارئة هي نفسها التي تم العمل بها وأثبتت فاعليتها خلال الأسبوع الماضي في مواجهة تأثير الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة جدة، حيث نجحت في الحد من التأثير على العمليات التشغيلية للخطوط السعودية.

وأردف: "هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها العمليات الجوية في مواجهة مثل هذه الظروف، منها قيام المرحلين الجويين بالمتابعة الدقيقة للرحلات بالاتصال المباشر مع قائدي الطائرات، وإجراء بعض التغييرات في مسارات بعض الرحلات لتجنب المسارات الجوية المتأثرة، وزيادة عدد المختصين في مركز الترحيل الجوي، مع زيادة كمية الوقود الاحتياطي للطائرات والخاص بتغيير مساراتها إلى المطارات البديلة، والمتابعة المستمرة واللحظية فيما بين المرحلين الجويين وقائدي الطائرات لتزويدهم بتحديثات الطقس أولاً بأول".

وأكد الفهد أن الخطوط السعودية تعتمد على عدة مصادر موثوقة لتوفير خدمات توقعات الطقس التي تعتبر من أهم التحديات في صناعة النقل الجوي، ومنها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، وشركة (WSI) البريطانية التي تم التعاقد مؤخراً، وشركة "جيسبون" لتخطيط الرحلات، بحيث يقوم المختصون في مركز العمليات بالاطلاع على كافة التقارير الصادرة عن حالات الطقس في المملكة والمنطقة والوجهات الدولية الأخرى للرحلات اليومية، لتكون التوقعات أشمل وأكثر دقة، مما يساعد على الاستعداد المبكر لمثل تلك الظروف واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأفاد المتحدث الرسمي للخطوط السعودية أن إجمالي عدد الرحلات الجوية التشغيلية لليوم الثلاثاء يصل إلى 550 رحلة داخلية ودولية، من بينها 150 رحلة قادمة إلى الرياض و45 رحلة متجهة إلى الدمام، أما محطات الإقليم الشمالي فهناك 15 رحلة، مطمئناً الجميع بأن الخطوط السعودية تسعى لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لضيوفها ووصولهم إلى وجهاتهم ومقاصدهم سالمين. وكانت تقارير الأرصاد الجوية قد أكدت أن موجة هوائية باردة قادمة من الشمال مصحوبة بسحب، سوف تواجه جبهة هوائية رطبة قادمة من الجنوب اليوم، حيث سيؤدي ذلك إلى تأثير في المناخ وتكون سحب ركامية مع توقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشمالية مروراً بالرياض ووصولاً إلى المنطقة الشرقية.

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