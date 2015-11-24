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وزير التربية الكويتي ينفي إيقاف التعاقد مع المعلم السعودي

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وزير التربية الكويتي ينفي إيقاف التعاقد مع المعلم السعودي وزير التربية الكويتي ينفي إيقاف التعاقد مع المعلم السعودي

    تلقى وزير التعليم د. عزام بن محمد الدخيل اتصالاً من نظيره وزير التربية الكويتي الدكتور بدر العيسى ينفي فيها كل ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف التعاقد مع معلمين سعوديين.

من ناحيتها، أكدت وكالة الأنباء الكويتية في تصريح نشرته على لسان وزير التربية الكويتي، على ما ورد في اتصاله بوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل. وذكرت الوكالة نقلاً عن الدكتور العيسى أن “الوزارة مستمرة في التعيين على الوظائف التي تحتاجها في التعليم بغض النظر عن جنسية المعلم، وأن معيار التعيين يتوقف على مدى الكفاءة المهنية والأداء المتميز“، منوهاً إلى أن المعلم السعودي “محل تقدير لدى الوزارة وأثبت كفاءته”.

من ناحيته، أشار تربيون لاتصال وزير التربية الكويتي بنظيره وزير التعليم السعودي بأنه نفى مثل هذه الشائعات، ويؤكد عمق العلاقة بين البلدين، وما يوليه وزير التعليم السعودي من عناية واهتمام بالمعلم وكافة منسوبي التعليم.

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