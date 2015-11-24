ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في محافظة كفر الشيخ

تنشر وكالة أنباء «ONA» النتائج النهائية غير الرسمية لفرز صناديق الاقتراع بالجولة الأولى في المرحلة الثانية لانتخابات النواب في جميع دوائر محافظة كفر الشيخ.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات بالدائرة الأولى بندر كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عن خوض كلا من المرشحان اللواء هاني النواصرة وحصل على ٧٩٨٩ صوتًا، ومرشح حزب النور السلفي السيد مصطفى خليفة وحصل على ٧٧٧٧ صوتًا، وفوز قائمة حزب النور بعدد أصوات ٢٥٦٩٠ صوتًا.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات بالدائرة السادسة مركز الرياض عن خوض كلِ من المرشحان الدكتور خالد هلالي سليم، وحصل على ١٠٦٧٨ صوتًا، وأحمد عبدالجواد عبده وحصل على ٦٧٠٧ صوتًا، وفوز قائمة في حب مصر.

وأسفرت النتائج الأولية لفرز الأصوات بدائرة سيدي سالم بكفر الشيخ، عن خوض جولة الإعادة على مقعدي الدائرة بين مرشحي حزب المصريين الأحرار على أبو أحمد، بعد حصوله على 22 ألف و773 صوتًا، وحسن البحيري بـ25 ألف و216 صوتا، وبين العميد سيد أحمد “مستقل”، بـ26 ألفا و732 صوتا، ومحمد فيصل عبيدى، مرشح حزب النور، بـ 23 ألفا و424 صوتا.

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات بدائرة البرلس في كفرالشيخ، عن إعادة بين يونس عبد الرازق فرج، ومحمد إسماعيل جادالله، مرشح حزب النور.

أسفرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات في لجان دائرة “الحامول – بيلا” عن تقدم المهندس محمد عبد الحكيم حجازي بـ 592 صوتًا من أصل 696 صوتًا صحيحًا، فيما حصل إبراهيم حمدتو على 270 صوتًا، وحصل خليفة يونس البحيري على 203 أصوات، وعصام عبدالغفار على 70 صوتًا، ومحمد عايد على 126 صوتًا، وإبراهيم القصاص على 30 صوتًا.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل مصر، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.