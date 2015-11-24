ديانا حداد تردّ على منتقدي مساعدتها للطفل حيدر: "اللي ما بيعرف بشي ما يفتي فيه"

بعد ردّها على المنتقدين الذين انتقصوا من البادرة التي قامت بها، بإعلانها عن استعدادها دفع تكاليف رحلة الطفل اليتيم حيدر مصطفى الذي فقد والديه في بيروت، في تفجير برج البراجنة الإرهابي الذي وقع قبل أكثر من أسبوع، للقاء النجم العالمي كريستيانو رونالدو الذي سبق وأعلن الطفل عن حلمه بلقائه، كتبت ديانا حداد على حسابها الخاص على "تويتر" حكمة جاء فيها "الحياة أقصر من أن تهدرها مع أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت، من يحبك سيرى الخير فيك ومن يبغضك لن تستطيع ارضائه, اجعل رضا الله هو غايتك."

وكانت ديانا قد ردّت على المنتقدين مؤكدة أنّ البعض يزين الأمور بطريقة سطحية.

وقد جاء في رد ديانا " للأسف اللي انتقدوا بخصوص تقديم المساعدة للطفل اليتيم حيدر مصطفى وتحقيق حلمه بمقابلة كريستيانو، الظاهر ما بيعرفوا انه مش كل شي الفلوس ... وأنك تقدر تزرع البسمة والفرحة على وجه طفل يتيم شيء بقمة الروعة والإنسانية.".

وتابعت ديانا "الحمدلله تواصلت مع عائلة الطفل حيدر الكريمة والحمدلله هم عائلة مرتاحة مادياً وقادرين على تربية ورعاية حيدر، والله يجعلها في ميزان حسناتهم لإن كافل اليتيم في الجنة، وهالكلام مش تبرير للمبادرة اللي قمت فيها اتجاه الطفل حيدر، فقط للتوضيح أنه الدنيا بعدها بخير وأنا من باب إنسانيتي وكوني ام وبعرف معنى انك تفرح طفل وتزرع البسمة على وجهه وخاصةً اليتيم، واللي ما بيعرف بهالأمور ارجو ما يفتي من عنده، لإن مفهوم الانسانية مختلف تماماً عن مفهوم عقول البعض السطحية".

وختمت قائلة "واللي بقول انه عمل الخير مش من المفروض يتكلم عنه الانسان انا أوافقكم الرأي ، بس الانسان المعروف حلو يسلط الاضواء على هالاعمال الانسانية فقط من باب تشجيع الناس أيضاً على عمل الخير بأي طريقة كانت، والله يجعل اعمالنا وأعمالكم عند الله وحده هو الأعلم بما في نياتنا وقلوبنا".