أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بسبب وفاة أحد أبطاله المسلسل التركي "وادي الذئاب" في مأزق

Google+ Print

الإثنين 23-11-2015 23:49

أعلنت أسرة مسلسل "وادي الذئاب" التركي، عن وفاة أحد أشهر أبطاله اسماعيل إيدين، الذي توفي صباح اليوم الاثنين في اسطنبول بسبب نوبة قلبية.

الممثل التركي إسماعيل آيدين اشتهر بدور"سهى طارق""، وقد شكلت وفاته المفاجئة صدمة حقيقية لمشاهدي المسلسل ولفريق العمل.

وقد نعا بطل المسلسل نجاتي شاشماز زميله بكلمات مؤثرة طالباً من محبيه أن يدعوا له بأن يتغمده الله بواسع رحمته.

ولم يعرف بعد كيف سيملأ مسلسل "وادي الذئاب" الفراغ الذي سيتركه الممثل.

 

أسرة "وادي الذئاب" تقدّم المساعدات لمتظاهري تقسيم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي