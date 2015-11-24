بسبب وفاة أحد أبطاله المسلسل التركي "وادي الذئاب" في مأزق

أعلنت أسرة مسلسل "وادي الذئاب" التركي، عن وفاة أحد أشهر أبطاله اسماعيل إيدين، الذي توفي صباح اليوم الاثنين في اسطنبول بسبب نوبة قلبية.

الممثل التركي إسماعيل آيدين اشتهر بدور"سهى طارق""، وقد شكلت وفاته المفاجئة صدمة حقيقية لمشاهدي المسلسل ولفريق العمل.

وقد نعا بطل المسلسل نجاتي شاشماز زميله بكلمات مؤثرة طالباً من محبيه أن يدعوا له بأن يتغمده الله بواسع رحمته.

ولم يعرف بعد كيف سيملأ مسلسل "وادي الذئاب" الفراغ الذي سيتركه الممثل.

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