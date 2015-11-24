ننشر النتائج النهائية غير الرسمية للجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات بمحافظة القليوبية

تنشر وكالة ONA، النتيجة النهائية غير الرسمية، لفرز أصوات الناخبين بالجولة الأولىفي المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، في محافظة القليوبية، بدوائرها الأربعة.

وكشفت المؤشرات شبه النهائية لدائرة كفر شكر بالقليوبية، عن فوز المخرج السينمائي خالد يوسف، مستقل من الجولة الأولى، بدائرة كفر شكر، وحصل 29 ألفا و716 صوتا من إجمالي 56 ألفا و110 صوتًا.

وفي دائرة طوخ أظهرت المؤشرات شبه النهائية بمعظم لجان مدينة طوخ عن تقدم المرشح المستقل الكاتب الصحفي أحمد بدوي بإجمالي 3703 أصوات، يليه الدكتور محمد الفيومي عن حزب الحرية 3701 صوت، يليه اللواء دكتور محمد أبو زيد مستقل بـ 2718 صوتا، ثم يسري أحمد محمد بـ 1873 صوتا، ويليه يحي الزهيري بـ 1867 صوتا ويليه الكاتب الصحفي أبو سريع أمام بـ1624صوتا.

وكشفت النتائج شبه النهائية للفرز في دائرة قسم بنها عن إعادة على مقعد الدائرة بين مصطفى كمال الدين حسين، نجل كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة ثورة 1952 وحصل على 8800 صوت، وسامي عبد الوهاب القيادي الناصري وحصل على 660 صوتا.

وأظهرت النتائج شبه النهائية لفرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية في عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، والتي تضم 3 لجان انتخابية، عن تقدم محمد أبو شيشة المرشح المستقل بإجمالي 1187 صوتًا، ويليه حسن عمر حسانين بإجمالي 422 صوتًا، وعاطف النمكي مرشح المصريين الأحرار على 357 صوتا، ومحمد مدينة مرشح حزب الوفد على 302 صوت.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل مصر، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.