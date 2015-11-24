موجز الصحافة المحلية.. "نـار تهانـى"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان:" نـار تهانـى" حيث أوصلــت المستشــارة تهانى الجبالى، مؤســس التحالف الجمهــورى للقوى الاجتماعيــة، الصــراع الانتخابى مع القائمة المنافســة «فــى حب مصر » إلــى ذروته، خلال اليــوم الثانــى مــن التصويــت بالمرحلة الثانيــة، حيث اتهمت «فــى حب مصر»، خلال مؤتمر صحفى لها أمس الاثنيــن، بعقد صفقــات مع جماعة الإخــوان الإرهابية، مؤكدة أنها ســتتقدم ببلاغــات للنائب العام بذلك، وهو ما علق عليه مسؤلون بالقائمة بأنهم سيردون على اتهام مؤسسة «التحالف» بالقانون.

و أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لجريدة "الأهرام" أن العلاقات المصرية الروسية لم تتأثر بحادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، واصفا الحادث بالأمر العارض، وقال انه سيشارك الخميس المقبل فى اجتماع ثلاثى يعقد بابوظبى مع مسئولين من الامارات وروسيا المعنيين بملف ادارة صندوق الاستثمار الاماراتى الروسى المصرى المشترك، وذلك لوضع الخطوط العريضة لعمل الصندوق وتحديد رأسماله، حيث يشارك فى الاجتماع الذى يعد اول اجتماع لمجلس ادارة الصندوق، رئيسا بنكى الاهلى ومصر، كما كشف عن الاتفاق مع الجانب الروسى على زيارتين الأولى لوفد من رؤساء كبرى الشركات الروسية سيصل القاهرة منتصف يناير المقبل والآخر وفد مشترك من الحكومة الروسية والمستثمرين الروس برئاسة وزير التجارة والصناعة الروسى يزور القاهرة نهاية يناير لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية.

وقالت جريدة الأخبار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتوجه الأحد القادم إلي العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP21» يلقي الرئيس كلمة مهمة نيابة عن قادة القارة الافريقية باعتبار مصر رئيسة المجموعة الافريقية بملف التغيرات المناخية في الجلسة الافتتاحية الاثنين القادم بحضور 138 من الملوك والرؤساء ورؤساء حكومات العالم. يؤكد الرئيس في كلمته علي ثوابت موقف الدولة النامية من هذا الملف وحقوقها في التنمية والدعم من الدول الكبري بهدف التوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الطاقة النظيفة.

>جريدة "المصرى اليوم"، أوضحت أن مصلحة أمن الموانئ والمطارات شددت من إجراءات التفتيش والتأمين فى جميع الموانىء والمطارات على مستوى الجمهورية، وانتهى مدير مصلحة الموانى من مراجعة جميع خطط التأمين، يأتى ذلك بعد زيارة وفد من المخابرات الروسية الأسبوع الماضى، مطار شرم الشيخ الدولى التقى خلالها مسؤولى الأمن فى المطار.

وناقش الوفد وسائل التأمين وفقا لاتفاقية "الإيكاو"، وقالت مصادر مسئولة بمطار شرم الشيخ إن زيارة الوفد الروسى جاءت بهدف الإطلاع على إجراءات تفتيش المطارات والتأكد من وجود أجهزة ومعدات وتجهيزات للتأكد من تحقيق منظومة التأمين، وأضافت المصادر أن الوفد الروسى اطلع على طبيعة الإجراءات الدولية المتعارف عليها فى جميع مطارات العالم، وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أنه عقب تفقد وزير الداخلية المصرى مطار شرم الشيخ الدولى، قبل أيام واطلاعه على اجهزة التأمين والتأكد من كفاءتها، وجه بوضع خطط تأمين محكمة شاملة يتم تطبيقها بصرامة.

وكشف مصدر قضائى بغرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات، لجريدة "الشروق" أن نسبة التصويت فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2015 و ذلك حتى الثانية و النصف عصر أمس، تجاوزت حاجز 22 % من إجمالى الناخبين المقيدين فى المرحلة الثانية البالغ 28 مليونا و 204 آلاف و 225 ناخباً، وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ "الشروق" أن هذه النسبة تخطت نسبة المشاركة بالنسبة لجولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى التى أجريت يومى 27 و 28 أكتوبر الماضى، التى بلغت 21.7 %، مشيراً إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة خلال الفترة المسائية من اليوم الثانى للانتخابات ومن ثم تخطيها نسبة الجولة الأولى من المرحلة الأولى التى أجريت يومى 18 و 19 أكتوبر الماضى و بلغت 26.5 %.