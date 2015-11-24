إيواء أسر متضررة من الأمطار في حفر الباطن

حفرالباطن - فهد جارالله المريخي

أنقذت فرق الدفاع المدني ثلاثة محتجزين، وأخلت أربع أسر تضررت منازلهم من الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة حفر الباطن وضواحيها حيث تم إيواؤهم في شقق مفروشة. وشملت الأمطار حفر الباطن والقيصومة والشعبة والبرازي والجلت، أدت إلى امتلاء الشوارع بالمياه، وعلقت إدارة التعليم الدارسة بالمدارس بعد تحذيرات تلقتها من الدفاع المدني. واستنفر الدفاع المدني والجهات الحكومية الأخرى في المحافظة خوفاً من غزارة الأمطار من جهة أو الأمطار المنقولة من خارج المحافظة من جهة أخرى تحسباً لأي سيول قد تكون خطرة على المحافظة التي تقع في موقع التقاء وادي الباطن ووادي فليج.

ودعت مديرية الدفاع المدني في حفر الباطن إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة وتعليمات الدفاع المدني. وذكر العقيد منصور الدوسري الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أن غرفة العمليات تلقت سبعة بلاغات، حيث تم إنقاذ ثلاثة محتجزين داخل مركباتهم، وإخلاء أربع أسر تضررت منازلهم وإيواؤهم في شقق مفروشة. واستنفرت البلدية طاقاتها لسحب المياه من الشوارع الخالية من مشروع تصريف السيول، إضافة لمراقبة وضع مشروع التصريف وتنظيف العبّارات التي قد تغلق بسبب العوالق التي جرفتها مياه الأمطار.