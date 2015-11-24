ولادة ثلاثة توائم بمستشفى دومة الجندل العام

سجَّلت مستشفى دومة الجندل العام ولادةَ ثلاثة توائم - بنتين وولد - لسيدة سورية تبلغ من العمر ٢٢ عاما؛ حيث وضعت السيدة أول ولادة لها عن طريق عملية قيصرية أجريت لها صباح أمس الأول وذلك تحت إشراف فريق طبي من قسم النساء والولادة والأطفال.

وبين استشاري النساء والولادة ورئيس القسم الدكتور عماد عبيدات أن الأم والأطفال بحالة صحية جيده ولله الحمد.

وأضاف مدير المستشفى د. سعود الجوفي بأن نجاح هذه العملية يعود لفضل الله عز وجل، ثم لجهود طاقم التوليد والعناية المركزة لحديثي الولادة الذي أشرف على الولادة ورعاية الأطفال وخبرة الطاقم الطبي في تعامله مع مثل هذه الحالات حيث ان قسم النساء والولادة بمستشفى دومة الجندل حاصل على المركز الأول على مستوى منطقة الجوف بأعلى نسبه اعتماد من قبل هيئة اعتماد المنشآت الصحية لعام ٢٠١٥ م بمتابعة واهتمام من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الأستاذ حسين الراوي الذي قدم شكره للطاقم الطبي والعاملين متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.