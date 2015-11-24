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مرشح "المصريين الأحرار" يتفوق في لجنتى "الشهيدى" بمركز المحلة

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مرشح "المصريين الأحرار" يتفوق في لجنتى "الشهيدى" بمركز المحلة مرشح "المصريين الأحرار" يتفوق في لجنتى "الشهيدى" بمركز المحلة
أسفرت عمليات فرز الأصوات الفردي بلجنة 6 بمدرسة الشهيدي بمركز المحلة عن تقدم حامد جلال جهجة مرشح المصريين الاحرار بـ528صوتا يليه عبير نبيه حصلت على 473 صوتا وعمرو فهمي مرشح مستقبل وطن حصل على 257 صوتا وحصل عبد المحسن أبو الخير على 255صوتا ومحمد كمال مرعى حصل على 181صوتا .

وفي لجنة 7 بذات المدرسة حصل حامد جلال جهجة على 441 صوتا وعبير نبيه حصلت على 363صوتا وعمرو فهمى مرشح مستقبل وطن على 235 صوتا وحصل عبد المحسن أبو الخير على 155صوتا ومحمد أحمد أبو العز حصل على 169صوتا وحصل البسيوني جهجة على 93صوتا بينما حصل محمد كمال مرعى على 6 صوتا.

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مصر 365