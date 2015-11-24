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"المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" يتقدمان فى الدائرة الأولى والثانية بطنطا

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"المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" يتقدمان فى الدائرة الأولى والثانية بطنطا "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" يتقدمان فى الدائرة الأولى والثانية بطنطا
تشير المؤشرات الأولية بدائرتي بندر طنطا ومركز طنطا إلي تقدم مرشحي حزب المصريين الأحرار ومستقبل وطن .

وفي مدينة طنطا بعد فرز 45 صندوقا من إجمالى 153 بلغ عدد الأصوات الصحيحة 18 ألف صوت، وعدد الأصوات الباطلة 1200 صوت، وتقدم اللواء سعيد طعيمة، مرشح المصريين الأحرار، ومحمد عريبي مرشح مستقبل وطن، ومحمد شحاته مستقل، وهالة توفيق، وعبد المنعم العليمى مرشح مستقل.

وفى دائرة مركز طنطا تم فرز 25 صندوقا من اجمالى 189 ،وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 12580، وباطل 800 ، وتقدم عبد المنعم شهاب مرشح المصريين الأحرار ، والمهندس على عز مرشح مستقبل وطن، وسمير الخولى،و عبده السنيطى، وايهاب الهرميل، وعبد الفتاح عبد الكريم.

يذكر أن من لهم حق التصويت في نطاق دوائر المحافظة يبلغ 3 ملايين و129 ألفا و134 ناخبا، ومن لهم حق التصويت من الذكور مليون و550 ألفا و188، والإناث مليون و578 ألفا و946، موزعين على 9 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد اللجان التي سيتم التصويت بداخلها 1417 لجنة داخل 702 مركز انتخابي ومخصص لها 24 نائبًا فردى، و7 نواب بالقائمة ليصل عدد النواب الممثلين عن محافظة الغربية إلى 31 نائبًا.
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