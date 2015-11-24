«مستقبل وطن» يحصد أول مقعد للحزب في المرحلة الثانية ببورسعيد

أعلنت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، عن حصد الدكتور محمود حسين عضو الهيئة العليا ومرشح الحزب ببورسعيد المقعد الأول للحزب بالجولة الأولى للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل مصر، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.