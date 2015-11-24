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الأهلي يحدد موعد فتح ملف صفقات الشتاء

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الأهلي يحدد موعد فتح ملف صفقات الشتاء الأهلي يحدد موعد فتح ملف صفقات الشتاء

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي موعدًا مبدئيًا لفتح ملف تدعيم الفريق بصفقات جديدة في يناير المقبل.

وقال عبد الحفيظ:"الحديث عن صفقات جديدة الآن أمر سابق لأوانه، فهناك لاعبين لم تحصل على فرصتها في أول 4 مباريات بالدوري".

وأضاف عبر قناة النهار "كما أن معسكر الإمارات مهم للغاية، حتى يتعرف جوزيه بيسيرو جيدًا على قدرات جميع اللاعبين".

وتابع"هذا المعسكر مهم للغاية لتجهيز الفريق للدوري، بعدها نفتح ملف الصفقات الجديدة بعد يوم 15 أو 16 أو 17 ديسمبر".

وواصل"الأهلي لا يحتاج لتدعيم بعناصر عديدة، فالفريق يضم 8 لاعبين كانوا في التشكيلة الأساسية للمنتخب بمباراة تشاد".

وأشار إلى أن"كما أن إيفونا وأنطوي وحسام عاشور وأحمد فتحي وعماد متعب، لاعبين بمواصفات دولية، لذا لا داعي للاستعجال".

ويحق للأهلي استبدال 3 لاعبين فقط في قائمته المحلية.

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