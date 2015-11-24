ليلة_الأبطال - مؤتمر جارسيا: عن غيابات قد تعود بالفائدة.. وكيف ينتصر على برشلونة

كيف يستعد روما لملاقاة برشلونة؟ وما هي العوامل التي سوف يستغلها من أجل تحقيق انتصار يساعده على مواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا؟ وكيف يواجه الغيابات؟ كل ذلك يجيب عنه المدير الفني لفريق العاصمة الإيطالية رودي جارسيا.

ويحل روما ضيفا على برشلونة يوم الثلاثاء في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو لحساب المجموعة الخامسة.

ويدخل روما المباراة وهو في جعبته خمس نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة خلف برشلونة صاحب الصدارة بـ10 نقاط.

وعقد المدرب الفرنسي مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين للتحدث عن تفاصيل لقاء برشلونة وكل ما يلي على لسانه.

غيابات قد تعود بالفائدة

"سوف أواجه الغيابات عن طريق إشراك كل اللاعبين المتاحين لدي في القائمة".

"ليس لدي قائمة كاملة الآن لكن يمكن أن نخسر من برشلونة ولدينا كل اللاعبين المتاحين، وأن نقدم مباراة جيدة عن طريق اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار لأن رغبتهم ستكون قوية في تحقيق الانتصار".

"أنا واثق بأن أي لاعب سوف يشارك في المباراة سيقدم كل شيء لديه من أجل تحقيق نتيجة جيدة".

كيف ينتصر

"التعادل أو الهزيمة لا يشكل فارق بالنسبة لنا، لذلك إذا أردنا أن يكون تأهلنا للدور التالي في أيدينا يجيب علينا أن نحقق الفوز غدا".

"فرق قليلة للغاية نجحت في الفوز على برشلونة لأنهم من أحد أفضل الفرق في العالم، لكن علينا أن ندافع بشكل جيد وأن نستغل المساحات المتاحة من أجل تسجل الأهداف".

"يجب على اللاعبين أن يؤمنوا بقدراتهم على تحقيق الفوز، نحن نعرف المنافس جيدا ولكن في مباراة واحدة فقط يمكننا تحقيق أي شيء".

"فرصنا في تحقيق النجاح في المباراة قليلة، لكننا سوف نقدم كل ما لدينا من أجل الانتصار".

هل برشلونة لا يقهر

"لا يوجد فريق لا يقهر، هو فريق يستطيع الفوز بالعديد من المباريات ولكنهم يخسرون في بعض المواجهات القليلة أيضا".

"بالطبع هزيمتهم أمر لم يحدث كثيرا في دوري أبطال أوروبا خلال آخر عامين، لكن هذا هو الأمر الرائع في كرة القدم وهو أنه حينما يظن الجميع أن هناك نتيجة واحدة فقط للقاء، تكون هناك نتيجة أخرى".

"في كرة القدم يمكن دائما للفريق الغير مرشح للفوز أن يحقق الانتصار، لذلك علينا أن نستغل الفرصة وأن نلعب بشكل جيد لتحقيق نتيجة جيدة بالنسبة لنا".