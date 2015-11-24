أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 37 سائق بتعاطى المخدرات اثناء القيادة بالطرق خلال 15 يوما

Google+ Print
ضبط 37 سائق بتعاطى المخدرات اثناء القيادة بالطرق خلال 15 يوما ضبط 37 سائق بتعاطى المخدرات اثناء القيادة بالطرق خلال 15 يوما
واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من حملاتها المرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة وذلك لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة المرورية وايجاد حلول لأى زحام مرورى.

و تمكنت الإدارة من خلال حملاتها خلال 15 يوما تكثيف الحملات على متعاطى المواد المخدرة اثناء القيادة لكافة المركبات باماكن متفرقة بالعاصمة و تم ضبط 37 حالة من بين 200 سائق تم اجراء تحليل طبى له اثبت تعاطيه للمواد المخدرة

وتواصل الأجهزة الأمنية من حملاتها المرورية على كل محاور وشوارع العاصمة، بهدف رصد المخالفات والمتابعات اليومية لكل الطرق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365