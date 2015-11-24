ضبط 37 سائق بتعاطى المخدرات اثناء القيادة بالطرق خلال 15 يوما

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من حملاتها المرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة وذلك لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة المرورية وايجاد حلول لأى زحام مرورى.

و تمكنت الإدارة من خلال حملاتها خلال 15 يوما تكثيف الحملات على متعاطى المواد المخدرة اثناء القيادة لكافة المركبات باماكن متفرقة بالعاصمة و تم ضبط 37 حالة من بين 200 سائق تم اجراء تحليل طبى له اثبت تعاطيه للمواد المخدرة

وتواصل الأجهزة الأمنية من حملاتها المرورية على كل محاور وشوارع العاصمة، بهدف رصد المخالفات والمتابعات اليومية لكل الطرق.