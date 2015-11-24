أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 16 ألف كيلو "معسل " و6 آلاف علبة "سجائر" مجهولة المصدر فى قنا

Google+ Print
ضبط 16 ألف كيلو "معسل " و6 آلاف علبة "سجائر" مجهولة المصدر فى قنا ضبط 16 ألف كيلو "معسل " و6 آلاف علبة "سجائر" مجهولة المصدر فى قنا
تمكن ضباط قسم مباحث بمديرية أمن قنا، برئاسة العقيد حازم القاضى من ضبط كمية كبيرة من المعسل والسجائر مجهولة المصدر.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من مباحث التموين يفيد ضبط كل من "محمد.ع.ا.ا"، 25 سنة، سائق، و"أسامة.م.ع.ع"، 23 سنة عامل، وبحوزتهما (1509) كرتونة معسل قص البرج زنة 1612 كيلو جرامًا، وعدد (75)كرتونة معسل قص سلوم وزنت 600 كيلو جرام، و(600) قاروصة سجائر كليوباترا سوبر، بإجمالى 6000 علبة مجهولة المصدر، وبدون فواتير.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد