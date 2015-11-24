ضبط 16 ألف كيلو "معسل " و6 آلاف علبة "سجائر" مجهولة المصدر فى قنا

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن قنا، برئاسة العقيد حازم القاضى من ضبط كمية كبيرة من المعسل والسجائر مجهولة المصدر.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من مباحث التموين يفيد ضبط كل من "محمد.ع.ا.ا"، 25 سنة، سائق، و"أسامة.م.ع.ع"، 23 سنة عامل، وبحوزتهما (1509) كرتونة معسل قص البرج زنة 1612 كيلو جرامًا، وعدد (75)كرتونة معسل قص سلوم وزنت 600 كيلو جرام، و(600) قاروصة سجائر كليوباترا سوبر، بإجمالى 6000 علبة مجهولة المصدر، وبدون فواتير.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.