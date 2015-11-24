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" زايد العطاء" تدشن عيادة الإمارات المتنقلة للأطفال

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" زايد العطاء" تدشن عيادة الإمارات المتنقلة للأطفال " زايد العطاء" تدشن عيادة الإمارات المتنقلة للأطفال

دشنت مبادرة زايد العطاء أول مشاريعها المبتكرة «عيادة الإمارات للأطفال المتنقلة» في أسبوع الإمارات للابتكار وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والتوعوية والوقائية للأطفال في مختلف مناطق الدولة بإشراف كبار الأطباء والجراحين محليا وعالميا.

كما يأتي إطلاق المبادرة في إطار البرنامج الوطني للكشف المبكر عن الأمراض «وقاية» وبإشراف متطوعين من «برنامج الإمارات للتطوع الاجتماعي».وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس الفريق الطبي الإماراتي التطوعي، إن مبادرة زايد العطاء تشارك في أسبوع الإمارات للابتكار 2015 من خلال تبني أفكار مبتكرة وتمكين الشباب في العمل التطوعي بشكل كبير وفاعل من خلال مبادرات واتفاقيات.

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