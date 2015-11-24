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البنتاجون يعلن قصف 283 شاحنة صهريجا لتنظيم "داعش" فى سوريا

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البنتاجون يعلن قصف 283 شاحنة صهريجا لتنظيم "داعش" فى سوريا البنتاجون يعلن قصف 283 شاحنة صهريجا لتنظيم "داعش" فى سوريا

>اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين أن مقاتلات أميركية قصفت ودمرت فى شرق سوريا 283 شاحنة صهريجا يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية لتمويل نفسه.

وأوضح جيف ديفيس متحدثا باسم وزارة الدفاع الأميركية أن هذه الضربات التى شنت السبت سبقها القاء مناشير بهدف تحذير سائقى تلك الشاحنات كونهم لا يعتبرون جهاديين، وقال "حرصنا إلى ابعد حد على التحرك فى شكل انسانى من دون التسبب بسقوط ضحايا مدنيين".

وتكثف الولايات المتحدة قصفها للانشطة النفطية لتنظيم الدولة الاسلامية والتى يقدر انها تدر عليه مليون دولار يوميا، والاثنين الفائت، أكد البنتاجون أن التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن دمر 116 شاحنة صهريجا يستخدمها التنظيم المتطرف فى شرق سوريا.

وكان المتحدث العسكرى الأميركى الكولونيل ستيف وورن أعلن أنه تم اتخاذ قرار بتكثيف هذه الضربات بعدما تبين أن فاعليتها ظلت محدودة حتى الآن، من جهته، اعلن الجيش الروسى الاثنين أنه رصد "رتلين من الشاحنات التى تنقل النفط الى مصاف خاضعة لتنظيم الدولة الاسلامية فى محافظة الرقة" مضيفا أن طائرات سوخوى دمرت "80 الية" وقصفت مصفاة تقع على بعد 50 كلم جنوب الرقة.
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مصر 365