خليجي يخطف آسيوياً وينتحل صفة شرطي

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس اتهام أربعيني خليجي بخطف آسيوي من الطريق العام بعد ان اوهمه بانه من افراد التحريات، واقتاده بسيارته الى امارة قريبة، واعتدى عليه وسرقه.

وجاء في امر الاحالة الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات امس ان المتهم خطف المجني عليه باستعمال القوة وبمشاركة متهم هارب، بعدما شاهده وحده ليلا في منطقة القوز الصناعية، وتوجه اليه وافهمه بانه من افراد التحريات، قبل ان يسحبه عنوة الى المقعد الخلفي لسيارته، ويكمم فمه ويعصب عينيه، ومن ثم ينطلق من المكان باتجاه امارة الشارقة، ويعتدي عليه، ويسرق منه 6500 درهم وبطاقات هوية وتحويل اموال.

واظهرت التحقيقات انه بينما كان المجني عليه متواجدا ليلا أمام احدى البقالات في المنطقة المذكورة، حضر اليه شخص «من جنسية عربية»، واخبره بان ثمة شخصا داخل مركبة يود مقابلته، وعليه توجه معه، وقابله، وعلم منه انه من افراد التحريات، ليتفاجأ ان الاخير يعتدي عليه ويقيده ويدخله عنوة الى مركبته ومن ثم التحرك به.

طعن موظف

واحالت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في الجنايات آسيويا عاطلا عن العمل بتهمة سرقة 200 الف درهم من موظف في احدى الشركات العاملة في منطقة القصيص، مستخدما سكينا طعن بها ضحيته لحمله على تسليم الحقيبة التي كان يحمل بها المبلغ المذكور اثناء عودته من الدوام الى البيت.

وأوضحت النيابة العامة في امر الاحالة، أن المتهم تتبع المجني عليه اثناء عودته من مقر عمله الى منزله في منطقة نايف، وصعد معه في مصعد البناية، وحاول سحب الحقيبة التي كانت بحوزته، لكنه فشل نتيجة تشبث الموظف بها، فاخرج سكينا من جيبه وطعن بها الضحية، قبل ان يسرق الحقيبة منه ويفر من المكان.

وافاد المجني عليه بان مدير الشركة سلمه ظهر يوم الواقعة المبلغ المذكور على شكل عملات اجنبية، وطلب منه تحويله الى العملة المحلية وارجاعها الى الشركة، مضيفا انه اضطر الى الذهاب بها الى البيت لان شركة الصرافة القريبة من بيته كانت قد اغلقت ابوابها عندما وصلها، على أمل ان يصرفها ويعود الى الشركة في الدوام المسائي، الا ان المتهم باغته في مصعد البناية التي يسكن فيها واعتدى عليه وسرق النقود التي كانت بحوزته.

من جانبه اقر المتهم في التحقيقات بانه كان يتجول في منطقة نايف قبل تنفيذ جريمته، ويترصد الاشخاص الخارجين من محلات الصرافة، وما ان شاهد المجني عليه يحمل حقيبة بعيد خروجه من محل صرافة، قرر تتبعه وسرقته.

رشوة موظف عام

في قضية رشوة موظف عام، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق موظف تفتيش في هيئة الطرق والمواصلات، ذكرت فيها انه طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية وارصدة هواتف من اصحاب مركبات خصوصية، مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات لمركباتهم التي اثناء ضبطهم وهم ينقلون ركاب بها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.وبينت النيابة ان المتهم تلقى رشى بـ3 آلاف درهم..

وأرصدة هواتف بلغت قيمتها 14 الف درهم، وان السائقين الذين رشوه طلبوا اليه عدم مخالفة مركباتهم، وتحرير مخالفات بحق سائقين آخرين ينافسونهم في نقل الركاب، بعد تزويد الموظف بأرقام مركباتهم، وتحرير المخالفات لهم بصورة غيابية.