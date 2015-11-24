إغماء 5 طلاب بمحطة مترو شبرا الخيمة بعد تناولهم وجبة كشرى

تعرض 5 طلاب لحالة إعياء شديدة نتيجة تناولهم وجبة كشرى، وسقطوا داخل صالة محطة مترو شبرا الخيمة وتم نقلهم للمستشفى.

فوجئت الخدمات الأمنية بمحطة مترو شبرا الخيمة بسقوط 5 طلاب بصالة المحطة فى حالة إعياء شديد وإغماء، وتبين أنهم تناولوا جميعًا وجبة كشرى من أحد المحلات بمنطقة بشبرا الخيمة .

واستدعت الخدمات الأمنية سيارة الإسعاف، وتم توجيه مسعف المحطة لعمل الإسعافات الأولية لهم ونقلهم جميعًا لمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة .

تحرر المحضر رقم 25/273 أحوال قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق وجارى إرساله لقسم شرطة أول شبرا الخيمة لقيده وعرضه على النيابة.