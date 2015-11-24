مؤشرات الفرز بلجان العاشر من رمضان: إعادة بين أحمد الخطيب ومرشح "الوفد"

وجاءت النتائج كالتالى..

انتهت اللجان الفرعية بالعاشر من رمضان من فرز النتائج للمرشحين الـ13، والتى أشارت إلى الإعادة بين المرشحين أحمد الخطيب مستقل ومرشح حزب الوفد المهندس محمد الزاهد، حيث أن فارق الأصوات بينهما وبين باقى المرشحين شاسع للغاية.

اللجنة رقم 10 الخطيب 120 والزاهد 120

> لجنة 8 الخطيب 140 والزاهد 105

>لجنة 3 الخطيب 131 الزاهد 109

>لجنة 5 الخطيب 135 الزاهد 97

>لجنة 9 الخطيب 140 الزاهد 105

>لجنة 15 الخطيب 108 الزاهد 107

>لجنة 19 الخطيب 136 ، الزاهد 130

>لجنة 35 الخطيب 103 الزاهد 104

>لجنة 3 الخطيب 131 الزاهد 109

>لجنة 37 الخطيب 58 الزاهد 71

>لجنة 38 الخطيب 62 الزاهد 77

> لجنة 40 الخطيب 58 ، الزاهد 75

>لجنة 38 الخطيب 62 الزاهد 77

>لجنه 6 الخطيب 121 الزاهد 100

>لجنة 7 الخطيب 115 الزاهد 117

>لجنة 14 الخطيب 106 والزاهد 117

>لجنة 12 الخطيب 123 الزاهد 162

>لجنة 21 الخطيب 57 الزاهد 105

> لجنة 27 الخطيب 101 الزاهد 140

> لجنة 36 الخطيب 53 الزاهد 58

>لجنة 37 الخطيب 61 الزاهد 77

يبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من الـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من أصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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