سيف اليزل: سنستدعى من اتهمتهم تهانى الجبالى بأنهم "إخوان" من الكويت للرد عليها

قال اللواء سامح سيف اليزل منسق قائمة "فى حب مصر "، إنه سيتم استدعاء الاسماء الذين اتهمتهم تهانى الجبالى مؤسسة التحالف الجمهورى بأنهم منتمين للإخوان، من الكويت، ليكونوا شهوداً للرد على اتهاماتها لقائمة "فى حب مصر"، لافتاً إلى أن الهيئة القانونية تبحث الأمر.

وأشار سيف اليزل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، وهناك مؤشرات بالفوز والاكتساح من الجولة الأولى دون إعادة.

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