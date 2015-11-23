أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيف اليزل: سنستدعى من اتهمتهم تهانى الجبالى بأنهم "إخوان" من الكويت للرد عليها

Google+ Print
سيف اليزل: سنستدعى من اتهمتهم تهانى الجبالى بأنهم "إخوان" من الكويت للرد عليها سيف اليزل: سنستدعى من اتهمتهم تهانى الجبالى بأنهم "إخوان" من الكويت للرد عليها
قال اللواء سامح سيف اليزل منسق قائمة "فى حب "، إنه سيتم استدعاء الاسماء الذين اتهمتهم تهانى الجبالى مؤسسة التحالف الجمهورى بأنهم منتمين للإخوان، من الكويت، ليكونوا شهوداً للرد على اتهاماتها لقائمة "فى حب مصر"، لافتاً إلى أن الهيئة القانونية تبحث الأمر.

وأشار سيف اليزل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، وهناك مؤشرات بالفوز والاكتساح من الجولة الأولى دون إعادة.


>- إغلاق اللجان الانتخابية فى ثانى أيام المرحلة الثانية وبدء عملية فرز الأصوات

- "اللجنة العليا": تلقينا 137 شكوى تتعلق بمخالفة قانون الانتخابات

- مؤشرات.. تقدم اللواء عصام أبو المجد بـ 109 أصوات فى قرية مرسى بالشرقية

- بالصور.. المستشار ناجى شحاتة يصل اللجنة العامة فى المرج لبدء فرز الأصوات

- إغلاق باب التصويت بالانتخابات وبدء أعمال الفرز فى الشرقية

- بدء الفزر بالمنوفية ومؤشرات أولية تشير إلى تقدم فى حب مصر

- الصور ... استعدادات وكواليس اللجنة العامة للانتخابات فى عين شمس

- المؤشرات الأولية للجنة 61 بقصر النيل: فوز قائمة "فى حب مصر" بـ279 صوتا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016