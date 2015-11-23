أظهرت النتائج الأولية للجنة مدرسة عماد الدين بالدائرة الأولى بالعريش عن حصول محمد حسنين على 13 صوتا، ومحمد مصباح 11 صوتا، ويحى أيوب 22 صوت، ومسعد عروج 16صوت، ومحى إبراهيم 43 صوت، وحسن عباس 36 صزت، وسيد إبراهيم 50 صوت، وعماد البلك 50 صوت، وعادل الزناتى 56 صوت، وأحمد العايق 33 صوت، وحمدى جودة 141 صوت، ومحمد سعيد 5 أصوات، وجمال البنديرى 17 صوت، وخالد الجندى 28 صوت، وشحته إبراهيم 112 صوت، ورحمى بكير 9 أصوات، وجمال خليل 126 صوت، وسامى الكاشف 24 صوت، وحسام رفاعى 78 صوت، ونشأت القصاص صوت واحد.

ويبلغ عدد الناخبين بشمال سيناء 234 ألفا و635 مواطنا يصوتون فى 104 لجنة فرعية بإشراف 50 مركزا انتخابيا بـ 4 دوائر لاختيار 5 نواب "فردى" من بين 37 متنافسا ونائب "قائمة".

ويخصص لدائرة مدينة العريش"مقعدين" ودائرة رفح والشيخ زويد"مقعد" ودائرة بئر العبد ورمانة "مقعد" ودائرة وسط سيناء "مقعد".

المؤشرات الأولية: حافظ أبو سعدة يتقدم فى 3 لجان بالمعادى ويليه حسين مجاور

فى 4 لجان بالقاهرة والدقهلية.."حب مصر" 2166 صوتا والتحالف الجمهورى 452

لجنة 124 بـ"أجهور" فى القليوبية: "فى حب مصر"290 صوتا والتحالف الجمهورى 33

لجنة 100 بطنطا: تقدم "فى حب مصر" بـ325 صوتاً و"النور" 16

اكتساح لقائمة "فى حب مصر" بـ 390 صوتا بلجنة 104 فى حدائق القبة‎

بالصور.. المؤشرات الأولية تؤكد تقدم "فى حب مصر" بكفر الشيخ

"فى حب مصر" تتقدم بلجنة 65 بالمعادى بـ 280 صوتا

تقدم عصام أبوالمجد على مصطفى الباز بلجنة 50 بالعواسجة دائرة ههيا والإبراهيمية

رئيس محكمة شمال القاهرة ينفى بدء الفرز بلجنة 42 بالشرابية قبل الموعد الرسمى

النتائج الأولية بلجان "الشيخ زويد" تشير لتقدم المرشح إبراهيم أبو شعيرة

فى 4 لجان بالقاهرة والدقهلية.."حب مصر" 2166 صوتا والتحالف الجمهورى 452

مؤشرات.. تقدم عبد الحميد كمال وطلعت خليل بلجان حى السويس

تقدم قائمة "فى حب مصر" باللجنة الفرعية 129بدائرة المطرية وتحصل على 301صوت

وفد دولى من "الكوميسا" يحضر الفرز بلجنة 129 بدائرة المطرية

نبيل عسكر مرشح دائرة أبو كبير يحصد 1160 صوتا فى لجنة كفر الأعصر

بالفيديو..إغلاق اللجان وبدء فرز الأصوات فى انتخابات البرلمان المرحلة الثانية

بالصور.. بدء فرز الأصوات بالقاهرة و12 محافظة.. المؤشرات الأولية تظهر تقدم اللواء عصام أبو المجد فى قرية مرسى بالشرقية.. و"فى حب مصر" تكتسح لجنة 3 بالجامعة العمالية و"ابو قردود" يتفوق وسط سيناء

>