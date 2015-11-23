"فى حب مصر" تتفوق بـ 523صوتا مقابل 72 للنور فى 3 لجان ببسيون بالغربية

أسفرت عملية فرز أصوات القوائم في اللجان 115،182،187 بمركز بسيون بمحافظة الغربية على حصول قائمة في حب مصر على 523 صوت مقابل 72صوت لقائمة النور السلفي وحصول قائمة التحالف الجمهوري على 60صوت بينما حصلت قائمة تيار الاستقلال على 31صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين بالغربية 3 ملايين و129 ألفا و134 يصوتون 1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابى موزعين على 9 دوائر لاختيار 24 نائبا من بين 260 متنافسا "فردي" إضافة إلى اختيار 7 نواب "قائمة" وتقسم مقاعد المحافظة بواقع 2 فى 3 دوائر و3 مقاعد فى الـ 6 دوائر الأخرى.

يتنافس فى دائرة بندر طنطا 39 مرشحا مقابل 30 بدائرة مركز طنطا، و50 فى دائرة بندر المحلة، و26 بدائرة مركز المحلة و21 بدائرة مركز كفر الزيات، و22 مرشحا بدائرة مركز زفتى، و20 بدائرة مركز السنطة و37 بدائرة مركز قطور و18 مرشحا بمركز سمنود.

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