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بالصور.. رؤساء اللجان الفرعية فى بنها يواصلون فرز الأصوات

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بالصور.. رؤساء اللجان الفرعية فى بنها يواصلون فرز الأصوات بالصور.. رؤساء اللجان الفرعية فى بنها يواصلون فرز الأصوات
يواصل المستشار محمد الرفاعى رئيس اللجنة الفرعية رقم 30 بدائرة قسم أول بنها محافظة القليوبية عملية فرز الأصوات الانتخابية.

ويتنافس فى القليوبية 275 مرشحا على 24 مقعدا فرديا بـ10 دوائر منهم 26 فى دائرة مركز بنها، و22 بدائرة قسم بنها، و12 بكفر شكر، و25 بطوخ، و18 بالقناطر، و27 مرشحا بقليوب، و32 بدائرة قسم أول شبرا، و36 بدائرة قسم ثان شبرا و48 بالخانكة والخصوص والعبور، و29 بشبين القناطر.

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا، وتوزع المقاعد على الدوائر الـ10 بواقع مقعد واحد لدائرتين ومقعدين لدائرتين و3 مقاعد لـ5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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