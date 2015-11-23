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تقدم عصام أبوالمجد على مصطفى الباز بلجنة 50 بالعواسجة دائرة ههيا والإبراهيمية

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تقدم عصام أبوالمجد على مصطفى الباز بلجنة 50 بالعواسجة دائرة ههيا والإبراهيمية تقدم عصام أبوالمجد على مصطفى الباز بلجنة 50 بالعواسجة دائرة ههيا والإبراهيمية
انتهت منذ قليل أعمال الفرز، باللجنة رقم 50 بمدرسة الشهيد سمير زكى بالعواسجة التابعة لدائرة ههيا والإبراهيمية.

وأسفرت عمليات الفرز عن حصول عصام أبو المجد على 133 صوتا، مصطفى باز 85 صوتا، محمد السيد عطية 152 صوتا، محمود شحاتة زايد 76 صوتا، عثمان شحاتة 52، وعاطف السيد 42 صوتا.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى" من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير "مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".


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