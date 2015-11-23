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أعراض الحمل بتوائم

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أعراض الحمل بتوائم أعراض الحمل بتوائم
أغلب النساء على وعى كاف بأشهر أعراض الحمل العادى التى تعطى مؤشرا أن المرأة حامل، لكن تتساءل الكثيرات منهن: هل أعراض الحمل فى توائم مختلفة عن الحمل العادى.

الحمل


>حول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم أخصائى أمراض النساء والتوليد، إن الحمل عبارة عن تكوين جنين أو اثنين بأحشاء المرأة لمدة تسع شهور.

أعراض الحمل فى توائم


>واستكمل د. محمد قائلا، تختلف أعراض الحمل فى توائم عن الحمل العادى من خلال ظهور أعراض مبالغ فيها عن الحمل العادى، فعلى سبيل المثال الآتى، أعراض الحمل بتوائم:

1)القىء بصورة مبالغ فيها
>2)التعب والإرهاق نتيجة وجود جنينين مما يشكل حملا زائدا على المرأة
>3)زيادة حجم البطن بصورة مبالغ فيها

وتابع د. محمد قائلا "يجب على المرأة الاهتمام بإجراء اختبار حمل والذهاب للطبيب لإجراء سونار على البطن لاطمئنان على حدوث الحمل".

أهمية المتابعة الطبيبة لحامل بتوائم


>ولذلك ينصح د. محمد بضرورة اهتمام الحامل بتوائم بإجراء المتابعة الطبيبة بصفة دورية مع الطبيب المعالج نظر لأنها أكثر عرضة لإصابة بمضاعفات الحمل، مثل تسمم الحمل وسكر الحمل عن الحامل العادية.
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