محافظ سوهاج يتفقد مدرسة اللغات التجريبية وشارع كازالوفا بمدينة ناصر‎

قام الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم، بتفقد مدرسة اللغات التجريبية وشارع كازالوفا بمدينة ناصر في سوهاج، وكلف كلًا من وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية، بإزالة الإشغالات الموجودة داخل المدرسة وتحويل المقصرين للتحقيق، وتحرير محضر ضد المقاول الذي قام ببناء سور المدرسة لإشغاله الطريق العام.

وأمر بإزالة الأكشاك المخالفة الموجودة بجوار سورالمدرسة وإحالة من سمح لهم بوضع هذه الأكشاك المخالفة للتحقيق أيضاً، وكلف حي شرق سوهاج بإزالة كافة التعديات والإشغالات الموجودة بشارع كازالوفا وتشجير الشارع، والقيام بدهان بلدورات الرصيف وأعمال الصيانة اللازمة بالشارع.

كما تم إغلاق أحد المقاهي أمام المدرسة، نظرًا لازعاجها للطلاب والمدرسين وسكان المنطقة وإشغال الطريق ومخالفتها للقوانين والاشتراطات الصحية.