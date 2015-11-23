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الطيران الفرنسى ينفذ غارتين على مواقع "داعش"بالأنبار وسنجار بالعراق

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الطيران الفرنسى ينفذ غارتين على مواقع "داعش"بالأنبار وسنجار بالعراق الطيران الفرنسى ينفذ غارتين على مواقع "داعش"بالأنبار وسنجار بالعراق

>أغار الطيران الفرنسى ضمن قوات التحالف الدولى المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي، فى العراق اليوم/الاثنين/، على مواقع للتنظيم الإرهابى فى محافظتى الأنبار ونينوي.

وذكر مصدر أمنى بقيادة العمليات المشتركة العراقية - فى تصريح لمراسل (أ ش أ) فى بغداد مساء اليوم - أن الطيران الفرنسى نفذ غارتين استهدفتا "داعش" فى الأنبار وسنجار غرب الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وكانت حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" وصلت، أمس/الأحد/، إلى شرق البحر المتوسط، وشاركت اليوم بطلعات جوية انطلقت من على متن حاملة الطائرات لاستهداف داعش، بعد يومين من قرار مجلس الأمن يوم/الجمعة/ الماضى الذى دعا لاتخاذ الإجراءات الضرورية بما يتفق مع القانون الدولى لمحاربة المنظمات الإرهابية وداعش والقضاء على معاقل المتطرفين فى العراق وسوريا.
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